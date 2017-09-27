Винница, Украина, 27 сентября, 2017, 07:29 — ИА Регнум. Две женщины пострадали в результате пожара на складе с боеприпасами под Винницей на Украине, сообщает 27 сентября «Громадське».

skeeze Пожар

По словам медработников, действующих на месте происшествия, в оперативный штаб спасателей в пгт Стрижавка поступили две женщины: у одной перелом бедра, другая — с черепно-мозговой травмой.

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Отмечается, что Калиновка, где располагался арсенал, полностью эвакуирована и оцеплена полицией. Глава Винницкой обладминистрации Андрей Гижко заявил, что всего эвакуировано шесть населенных пунктов. В Калиновке разрушений практически нет.

Также, по словам местных активистов, во время пожара не сработали ни сирена, ни смс-оповещение населения о чрезвычайной ситуации.

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Напомним, вечером 26 сентября в Калиновке в Винницкой области начался пожар на одном из крупнейших складов боеприпасов на Украине. Огонь охватил 10% территории арсенала. По данным украинского Генштаба, на половине территории, охваченной огнем, боеприпасов не было.