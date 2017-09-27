Москва, 27 сентября, 2017, 07:21 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности (ФСБ) составила на мессенджер Telegram административный протокол о нарушении «закона Яровой». Об этом сообщил основатель мессенджера Telegram Павел Дуров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Telegram и его судьбы

"Из-за невыполнения антиконституционного закона Яровой ФСБ составляет на нас административные протоколы, которые, как считают юристы, неизбежно приводят к судебным процессам», — написал российский программист, прикрепив к посту два документа.

В первом документе говорится, что в отношении Telegram будет оформлен протокол. Второй документ представляет из себя копию уже составленного протокола «по факту неисполнения обязанности предоставлять информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пакет антитеррористических законов, известный как «пакет Яровой», был принят в июле 2016 года. Согласно пакету законов, операторы связи и интернет-компании обязаны хранить данные о содержании бесед и переписки пользователей, в том числе фото-, видео‑ и звуковые файлы, до 6 месяцев. Информация может быть предоставлена спецслужбам после запроса. Действовать закон начнет с 1 июля 2018 г.