Вашингтон, 27 сентября, 2017, 07:09 — ИА Регнум. 26 сентября на Литтл Сизарс Арена в Детройте «Питтсбург Пингвинз» был повергнут «Детройтом» в рамках предсезонных матчей НХЛ.

Цитата из мф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

В первом периоде отличился молодой новичок «Детройта» — 18-летний Майкл Расмуссен. Кистевым броском он забросил шайбу в ворота Тристана Джарри (Питтсбург), тем самым 9-й номер драфта НХЛ 2017 открыл счёт в хоккейном поединке — 0:1. «Детройт Ред Уингз» тут же подхватывает голевое чутьё, и к середине второго периода счёт на табло становится 0:3 в пользу крыльев. В этой голевой феерии «Детройта» успели отличиться Энтони Манта и Томаш Татар.

Ближе к концу второй 20-минутки «Питтсбург» всё-таки смог найти свою игру и отыграл одну шайбу у соперника, отличился Скотт Уилсон с передач Олли Мяяти и Зака Тротмана — 1:3.

В конце игры своё слово успел сказать французский защитник «Детройт Ред Уингз» Ксавье Улле, направивший шайбу в пустые ворота «Питтсбурга». Итоговый счёт в матче — 1:4 в пользу «Ред Уингз».

«Питтсбург Пингвинз» — «Детройт Ред Уингз». 1:4. (0:1, 1:2, 0:1).

Голы:

0:1 — Расмуссен (Нюквист, Хиккетс) 13:14

0:2 — Манта (Чоловски, Ларкин) 26:21

0:3 — Татар (без передач) 31:02

1:3 — Уилсон (Мяятя, Тротман) 36:12

1:4 — Улле (без передач) 59:49

Вратари: Ховард (Макколум) — Джарри (Десмит)