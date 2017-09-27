Веллингтон, 27 сентября, 2017, 06:54 — ИА Регнум. «Партия неудачников» NZ First внезапно оказалась главной силой, которая определит исход выборов в Новой Зеландии, передает Reuters.

Tākuta / Edward Hyde Флаг Новой Зеландии

Согласно предварительным итогам общенациональных выборов, которые проходили 23 сентября, Национальная партия обеспечит себе 58 мест в парламенте, союз Лейбористской партии и зеленых — 52 места.

При этом коалиции с NZ First, набравшими 15% голосов, достаточно любой из двух сил для формирования парламентского большинства в 61 голо, которое и будет определять состав правительства.

Тем не менее, лидер NZ First Уинстон Петерс пока не готов идти на коалицию — по словам главы партии, он намерен дождаться оглашения окончательных итогов выборов, которое произойдет только 7 октября.

Напомним, впервые за много лет выборы в Новой Зеландии были отмечены жесткой конкуренцией между двумя партиями — действующей правящей Национальной партией Билла Инглиша и Лейбористской партии, рейтинг которой до невиданных высот подняла новый лидерХасинда Ардерн.