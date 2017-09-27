Луанда, 27 сентября, 2017, 06:41 — ИА Регнум. Впервые за последние 38 лет в Анголе произошла смена власти: 26 сентября бывший глава министерства обороны Жоау Лоуренсу вступил в должность президента страны, сообщает Der Spiegel.

U.S. Department of Defense Жоао Лоуренсу во время визита в США

Помимо этого, с 2016 года он занимал должность заместителя председателя правящей в стране коммунистической партии МПЛА («Народное движение за освобождение Анголы»).

Бывший президент Жозе Эдуарду душ Сантуш еще в феврале 2017 года выбрал Жозе Лоуренсу своим преемником.

На инаугурации Лоуренсу, которая состоялась 26 сентября, присутствовал президент ЮАР (Южно-Африканской Республики) Джейкоб Зума.

В ходе своего выступления новый президент Анголы пообещал бороться с коррупцией, привлечь в страну иностранные инвестиции и осуществить «экономическое чудо».

Напомним, Ангола — богатое нефтью государство в Южной Африке. Но, несмотря на это, ООН относит Анголу к одной из беднейших стран мира.