Вашингтон, 27 сентября, 2017, 06:10 — ИА Регнум. Требование обеспечить американским дипломатам безопасность на Кубе высказал госсекретарь США Рекс Тиллерсон на переговорах с кубинским министром иностранных дел Бруно Родригесом Паррильей, сообщает The Hill.

U.S. Department of State Открытие посольства США на Кубе. 2015

Издание приводит заявление Хизер Нойерт, официального представителя американского внешнеполитического ведомства, которое было сделано после визита Паррильи в Вашингтон. Встреча Тиллесона с кубинским коллегой касалась «акустической атаки».

«Переговоры были откровенными и решительными и отражали глубокую обеспокоенность Соединенных Штатов в отношении безопасности их дипломатического корпуса», — сказала Нойерт.

По ее словам, Гавана «должна быть привержена защите сотрудников посольства и их семей — в соответствии с Венской конвенцией».

Напомним, 10 августа чиновники из Госдепартамента заявили, что сотрудники американского посольства в кубинской столице могли подвергнуться воздействию неких акустических приборов, что вызвало у них серьезные проблемы со здоровьем. В результате этой «акустической атаки» дипломаты утратили работоспособность.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 сентября по этому вопросу в Вашингтоне прошла встреча глав внешнеполитических ведомств США и Кубы. Бруно Родригес Паррилья заявил, что расследование продолжается. При этом он предостерег Вашингтон от «поспешных решений, не подкрепленных убедительными доказательствами».