«Откровенно и решительно»: США потребовали у Кубы защиты своих дипломатов
Вашингтон, 27 сентября, 2017, 06:10 — ИА Регнум. Требование обеспечить американским дипломатам безопасность на Кубе высказал госсекретарь США Рекс Тиллерсон на переговорах с кубинским министром иностранных дел Бруно Родригесом Паррильей, сообщает The Hill.
Издание приводит заявление Хизер Нойерт, официального представителя американского внешнеполитического ведомства, которое было сделано после визита Паррильи в Вашингтон. Встреча Тиллесона с кубинским коллегой касалась «акустической атаки».
«Переговоры были откровенными и решительными и отражали глубокую обеспокоенность Соединенных Штатов в отношении безопасности их дипломатического корпуса», — сказала Нойерт.
По ее словам, Гавана «должна быть привержена защите сотрудников посольства и их семей — в соответствии с Венской конвенцией».
Напомним, 10 августа чиновники из Госдепартамента заявили, что сотрудники американского посольства в кубинской столице могли подвергнуться воздействию неких акустических приборов, что вызвало у них серьезные проблемы со здоровьем. В результате этой «акустической атаки» дипломаты утратили работоспособность.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 сентября по этому вопросу в Вашингтоне прошла встреча глав внешнеполитических ведомств США и Кубы. Бруно Родригес Паррилья заявил, что расследование продолжается. При этом он предостерег Вашингтон от «поспешных решений, не подкрепленных убедительными доказательствами».