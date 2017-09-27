Якутск, 27 сентября, 2017, 06:30 — ИА Регнум. В России число пациентов, дающих взятки врачам, за последние годы резко сократилось: с 71,5 до 48,5%. Такие данные со ссылкой на Высшую школу экономики сообщил депутат Госдумы РФ от Якутии Федот Тумусов, отмечая, что считает этот факт следствием безденежья жителей страны, а не результатом борьбы с коррупцией в медицине, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Конечно, в таких случаях всегда нужно делать скидку на социологию, но тенденция очевидная. И причины её очевидны: «Денег нет». Увы, но вряд ли медицина стала у нас настолько лучше. Просто возможности россиян сократились. Меньше ходить по врачам, меньше болеть (или оставаться на работе больным), искать бесплатные или более дешевые аналоги лекарствам — ну и, конечно, резать все сопутствующие расходы наподобие тех же взяток, значительная часть которых — «благодарности», — комментирует такую статистику Федот Тумусов.

Депутат отмечает, что очень бы хотелось, чтобы ситуация в России обстояла не так и чтобы взяток давали меньше не из-за нехватки денег, а потому, что это становилось бы просто не нужно, «но пока — как есть».

«И параллельно идет другой процесс, совершенно логично дополняющий первый: случаев оказания медицинской помощи в России становится меньше. За 2016 год сокращение на 38 миллионов. Что, мы стали здоровее? Да нет, конечно», — также написал парламентарий.

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По его мнению, из российской медицины уходят деньги и пациенты, жители страны откладывают заботу о своем здоровье, тратясь лишь на совсем необходимое.

«Все проблемы загоняются в долгий ящик, и через десяток лет мы столкнемся с ними, но уже в запущенном состоянии, — уверен Федот Тумусов. — Что должно делать государство? Максимально быстро реформировать медицинскую сферу, чтобы люди шли на обследование и на лечение, чтобы не возникало этого эффекта отложенной болезни. А пока услуги пациентам становятся дороже, потому что их оказывается меньше, иначе медицине просто не выжить».

Как сообщало ИА REGNUM, в России идёт оптимизация системы здравоохранения, и реальное финансирование медицины в стране сокращается, заявлял 4 сентября оргсекретарь профсоюза медицинских работников «Действие» Андрей Коновал. Структурные изменения в системе здравоохранения, которые начал проводить Минздрав несколько лет назад, не имеют никакого отношения к народному здоровью и преследуют главную цель — сэкономить, высказывал мнение член президиума исполкома Пироговского движения врачей России Павел Воробьёв.