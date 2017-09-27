Брюссель, 27 сентября, 2017, 06:06 — ИА Регнум. Скандал с зараженными фипронилом куриными яйцами «заставил» страны ЕС работать более сплоченно в будущем, пишет 26 сентября Die Tagesschau.

Куриные яйца

«Еврокомиссия намерена улучшить механизмы быстрого оповещения всех стран ЕС в случае, если какой-либо продукт заражен и является опасным для здоровья», — сообщил еврокомиссар по вопросам здравоохранения и безопасности продовольствия Витянис Андрюкайтис в ходе совещания министров сельского хозяйства стран ЕС.

Он также сообщил, что в скором будущем в каждой стране Евросоюза будет работать представитель по продовольственной безопасности, который в первую очередь будет ответственным за своевременное распространение информации о заражении какого-либо продукта.

Кроме того в ЕС должно быть улучшено оперативное оповещение системы RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) — системы быстрого оповещения о качестве продуктов питания и кормов в ЕС.

Напомним, фипронил — это опасное для здоровья человека вещество, которое применяется для уничтожения насекомых.

Как сообщало ИА REGNUM, вещество было обнаружено в голландских куриных яйцах еще в декабре 2016 года, но голландские надзорные организации игнорировали сообщение об этом.

Из-за масштаба количества зараженных яиц почти каждая европейская птицефабрика, замешанная в скандале, понесла убытки в размере более €1 млн, добавляет издание. Самые большие штрафы заплатили предприятия в Нидерландах — более €10 млн.