Якутск, 27 сентября, 2017, 06:09 — ИА Регнум. Руководство ОАО «РЖД» одобрило инициативу включить мероприятия по увеличению пропускной способности участка Беркакит — Бестужево в инвестиционную программу госкомпании. Такое заявление сделал министр транспорта и дорожного хозяйства Якутии Семён Винокуров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Железная дорога

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В рамках рабочей встречи с вице-президентом ОАО «РЖД» Анатолием Чабуниным было озвучено, что обращение главы Якутии Егора Борисова в адрес президента госкомпании Олега Белозёрова о включении мероприятий по увеличению пропускной способности участка Беркакит — Бестужево в инвестиционную программу РЖД получило положительный ответ.

«Участок Беркакит — Бестужево в 2018 году достигнет предела своей пропускной способности, и уже в 2018 году возникает дефицит провозной способности данного участка в размере 2 млн тонн с ростом к 2027 году до 21 млн тонн», — сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Якутии Семён Винокуров.

Как сообщало ИА REGNUM, участок железной дороги Томмот — Якутск строится уже более десяти лет и до сих пор не сдан в эксплуатацию. Завершение строительства переносят — обещали достроить сначала к 2015-му, затем в 2016-м. Дорога не доведена до строительных нормативов, однако по ней идут активные перевозки, в том числе опасных грузов, а именно нефтепродуктов.