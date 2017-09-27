Казань, 27 сентября, 2017, 06:03 — ИА Регнум. Арбитражный суд Татарии по иску обанкроченного «Татфондбанка» (ТФБ) признал банкротом ООО «Новая электроника», которому ранее банк выдал 12 кредитов на общую сумму более 1,5 млрд рублей. Конкурсное производство в отношении ООО введено на срок три месяца — до 19 декабря 2017 года. Компания находится в стадии ликвидации с 25 июля 2017 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы дела.

Владимир Маковский. Крах банка. 1881

В конце июля 2017 года ЦБ РФ обнародовал результаты обследования финансового состояния ПАО «Татфондбанк», проведённого временной администрацией.

«В ходе проведения обследования финансового состояния кредитной организации установила крайне низкое качество ссудного портфеля банка, обусловленное кредитованием юридических и физических лиц, имеющих сомнительную платежеспособность, неспособных исполнять свои обязательства, в том числе организаций, не ведущих реальную хозяйственную деятельность», — говорится в сообщении регулятора с уточнением, что был также выявлен ряд сделок, имеющих признаки вывода из банка ликвидных активов и их замещения на активы более низкого качества.

Как следует из материалов суда, кредиты предоставлялись ООО «Новая электроника» в период с 2013 по 2015 год. Самый крупный из них был выдан 29 августа 2014 года. Его сумма 200 млн рублей, а процентная ставка составляла 15%. Всего ТФБ предоставил данной компании 12 кредитов на суммы от 48 млн рублей.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Новая электроника» создана 6 августа 2008 года. Основной вид деятельности — оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами. Уставной капитал — 100 тыс. рублей, учредитель — Нияз Мухаммадиев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ПАО «Татфондбанк» был лишён лицензии 3 марта, а признан банкротом 11 апреля 2017 года. До 10 апреля 2018 года продлится конкурсное производство. Экс-глава правления «Татфондбанка» находится в СИЗО. В отношении него возбуждено несколько уголовных дел.