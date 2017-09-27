Сан-Паулу, Бразилия, 27 сентября, 2017, 05:53 — ИА Регнум. Вокалисту группы Aerosmith Стивену Тайлеру потребовалась госпитализация после концерта в Сан-Паулу, передает Associated Press.

daigooliva Стивен Тайлер

На данный момент известно, что лидер рок-группы был возвращен для прохождения лечения в США.

По словам самого Тайлера, его состояние «не опасно для жизни», однако все еще требует наблюдения врачей.

Также сообщается, что в связи с болезнью вокалиста уже отменены концерты группы Aerosmith в Куритибе (Бразилия) и Сантьяго (Чили), которые должны были пройти на этой неделе.

Под большим вопросом на данный момент оказались концерты в Росарио (Аргентина) и в Монтеррее (Мексика), запланированные на октябрь.