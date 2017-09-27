Киев, 27 сентября, 2017, 05:42 — ИА Регнум. Пострадавших в результате пожара и взрывов боеприпасов на складе в Калиновке (Винницкая область, Украина) нет, 27 сентября заявил Богдан Сеник, официальный представитель Генштаба ВСУ в эфире телеканала «112 Украина».

Vn.dsns.gov Зарево пожара на складе ВСУ

Комментируя развитие событий под Винницей, представитель ВСУ заявил, что сейчас выясняются причины произошедшего.

«Относительно потерпевших у нас информации нет на данный момент», — сказал он.

Напомним, пожар на крупнейшем на Украине складе боеприпасов в Калиновке начался вечером 26 сентября. Огонь охватил примерно десять процентов площади арсенала.

Известно, что на складе находятся, в том числе, реактивные системы залпового огня «Град», «Смерч», «Ураган». По некоторым данным, пожар вспыхнул в той части склада, где располагаются танковые боеприпасы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на место ЧП приехал украинский премьер-министр Владимир Гройсман. Он заявил, что версии происшествия рассматриваются и делается все, чтобы граждане не пострадали.