Пекин, 27 сентября, 2017, 05:31 — ИА Регнум. Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо обвинил президента США Дональда Трампа в объявлении войны его стране и пригрозил сбивать американские бомбардировщики. Белый дом обвинение отрицает, называя «абсурдным», и утверждает, что никакой войны нет.

U.S. Army Американские и южнокорейские военные на демаркационной линии

Редакция издания отмечает, что риторика американского президента давно перешла все разумные рамки, а угрозы «полностью разрушить Северную Корею» не придают спокойствия и без того напряженной ситуации на полуострове. Пхеньян же, в свою очередь, слыша в свой адрес угрозы, начинает подготовку к вероятной агрессии, поскольку рассматривает ее вероятность достаточно серьезно.

«Риторика Трампа уже привела к серьезным просчетам. История показывает, что эскалация просчетов может фактически привести к реальной войне», — утверждает издание.

По мнению издания, угрозы Трампа Северной Корее могут быть продиктованы целым рядом причин.

«Устрашая Северную Корею, Трамп говорит американской общественности, что их президент и страна по-прежнему отвечают за мировую безопасность и не позволят Северной Корее ставить под угрозу безопасность США. Кроме того, Трампу необходимо продемонстрировать своим союзникам, что США все такой же надежный лидер. Вдобавок трения на Корейском полуострове отвечают стратегическим нуждам США, поскольку враждебность и антагонизм в регионе создают проблемы Китаю — главному конкуренту в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — заявляет издание, добавляя, что, «хотя это и не проговаривается вслух, именно это самая важная цель США».

Напомним, что, пользуясь нагнетанием напряженности вокруг ядерной программы КНДР, США начали размещать свою систему противоракетной обороны THAAD на территории Южной Кореи. Китай расценил этот шаг как угрозу своей национальной безопасности.

В ходе очередной пресс-конференции 26 сентября пресс-секретарь МИД КНР Лу Кан заявил, что в случае начала война на полуострове обернется «трагедией для народов и стран региона», и призвал прекратить эскалацию.