Багдад, 27 сентября, 2017, 05:36 — ИА Регнум. Президент Иракского Курдистана Масуд Барзани надеется на конструктивный диалог с Багдадом после проведения референдума о независимости, пишет 26 сентября Die Tagesschau.

Kurdishstruggle Бойцы курдской пешмерги

Он призвал центральное правительство Ирака «к серьезному диалогу, а не угрозам».

Багдад, в свою очередь, отказывается обсуждать вопрос независимости курдов и не признает результаты референдума, согласно которым, как сообщила Высшая независимая избирательная комиссия Курдистана, 91,83% голосовавших высказались за независимость региона.

Турция, Сирия и Иран также не признают результатов референдума, опасаясь за то, что курды, проживающие в этих странах, последуют примеру своих «иракских братьев». Всего в регионе насчитывается около 30 млн курдов.

Тегеран назвал курдский референдум «государственной изменой».

Берлин также негативно относится к событиям в Северном Ираке, так как это может сказаться на положении немецких солдат, которые занимаются военной подготовкой солдат курдских формирований пешмерга в рамках борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Несмотря на международное давление Масуд Барзани отметил, что «курды готовы заплатить любую цену за свою свободу».

Как сообщало ИА REGNUM , 25 сентября в Иракском Курдистане (население — 5,5 млн человек) прошёл референдум о независимости, в котором приняли участие три курдские провинции Ирака, а также население спорных территорий, включающих в себя нефтеносный Киркук.