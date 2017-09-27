Казань, 27 сентября, 2017, 05:34 — ИА Регнум. На создание информационной системы в Казани для проведения Чемпионата мира по футболу 2018 федеральный бюджет потратит 400 тыс. рублей. Аукцион по выбору исполнителя пройдёт 13 октября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Заказчиком тендера выступает Центр специальной связи и информации Федеральной службы охраны РФ в РТ. До 31 декабря 2017 года победитель аукциона должен будет оказать услуги по созданию системы и провести специальную проверку, исследование технических средств.

Исполнитель обязан иметь лицензию ФСБ России на право осуществления мероприятий или услуг в области защиты государственной тайны и лицензию ФСБ России на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый в истории чемпионат мира по футболу, проходящий в России, состоится с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

Делегация Международной федерации футбола (ФИФА) и оргкомитета «Россия-2018» проинспектирует стадионы, на которых пройдут матчи чемпионата мира по футболу. Визит пройдёт с 26 сентября по 5 октября. В рамках визита запланировано посещение восьми городов, но Казань в их число не попала.