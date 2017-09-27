Анадырь, 27 сентября, 2017, 05:16 — ИА Регнум. В Чукотском автономном округе «ВИМ-Авиа» могут заменить авиакомпании S7, NordWind, «Аврора» и «ИрАэро». Такое заявление сделал первый заместитель губернатора Леонид Николаев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Самолёты

Читайте также: На Колыме «ВИМ-Авиа» заменят «Аэрофлот» и «Россия»

"Основные усилия правительства Чукотки направлены на поиск новых перевозчиков, которые могли бы заместить «ВИМ-Авиа». Ведутся переговоры с такими авиакомпаниями, как S7, NordWind, «Аврора» и «ИрАэро», — сообщил Леонид Николаев.

Известно также, что губернатор Роман Копин принимает участие в работе антикризисного штаба, который 23 сентября возобновил работу в Росавиации, чтобы не допустить сбоев в перевозке купивших билеты на рейсы «ВИМ-Авиа» пассажиров.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росавиации, 10 компаний выразили готовность осуществлять перевозку пассажиров «ВИМ-Авиа». В Магаданской области авиакомпанию «ВИМ-Авиа» заменят «Аэрофлот» и «Россия».