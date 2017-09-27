Пномпень, 27 сентября, 2017, 05:10 — ИА Регнум. Строительство крупнейшей в Камбоджи ГЭС мощностью 400 мегаватт близко к завершению, и уже в ноябре электростанция будет введена в эксплуатацию, сообщает 26 сентября газета «Жэньминь жибао»

Pressocm.gov ГЭС в провинции Стынтраенг

ГЭС строится в камбоджийской провинции Стынтраенг на северо-востоке страны. Премьер-министр страны Хун Сен и посол КНР в Камбодже Чун Бо провели церемонию открытия дамбы.

Строительство проекта уже близко к полному завершению, а первая турбина будет введена в эксплуатацию уже в ноябре 2017 года, остальные восемь — до октября 2018 года.

ГЭС является совместным проектом китайской компании Huaneng Hydrolancang International Energy и камбоджийской Cambodia's Royal Group с долями участия 51% и 39% соответственно. Оставшиеся 10% приходятся на вьетнамскую компанию EVN International Joint Stock Company.

Напомним, что Китай является крупнейшим инвестором в гидроэнергетику Камбоджи. Согласно информации камбоджийского Министерства энергетики, китайские компании инвестировали в строительство семи ГЭС по всей стране. Общая мощность выработки энергии в Камбодже составила в 2016 году порядка 2000 мегаватт.

На июнь 2016 года, порядка 80% камбоджийских деревень и более 60% домохозяйств имели доступ к электроэнергии.