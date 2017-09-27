Казань, 27 сентября, 2017, 05:10 — ИА Регнум. Арбитражный суд Татарии 2 октября рассмотрит иск к АО «Казаньзернопродукт». С требованием о его банкротстве выступило ООО «Регион Зерно», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Банкротство

Иск был подан 18 августа 2017 года, но из-за недочетов его оставили без движения. После выполнения требований судьи он был принят к производству. Сумма исковых претензий — 355 тыс. рублей.

По данным ЕГРЮЛ, АО «Казаньзернопродукт» создано 10 декабря 1993 года. Основной вид деятельности — производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности. Генеральный директор компании — Анас Гайнетдинов. Количество сотрудников — около 500.

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АО «Казаньзернопродукт» в качестве соучредителя входит в Союз хлебопроизводителей республики и является крупным поставщиком муки на хлебозаводы Казани. Компания, по данным официального сайта АО «Холдинговая компания «Ак Барс», входит в состав холдинга.

По информации из открытых источников, за 2015 год чистая прибыль АО «Казаньзернопродукт» составляла 8,5 млн рублей при обороте порядка 3,7 млрд рублей.

Напомним, в середине августа 2017 года стало известно, что обанкроченный «Татфондбанк» (ТФБ) подал иск о взыскании долгов по кредитным договорам сразу с трёх агрокомпаний. В их числе и АО «Казаньзернопродукт», которому придётся выплатить более 110, 22 млн рублей. Рассмотрение дела назначено на 17 октября.

В базе Арбитражного суда РТ также имеется иск к ТФБ, в котором АО «Казаньзернопродукт» пытается признать обременение в виде залога недвижимого имущества отсутствующим и обязать аннулировать регистрационную запись об ипотеке. В числе имущества, обременного залогом — склады, производственные корпуса, здание мельницы и административные здания. Иск пока до конца не рассмотрен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ПАО «Татфондбанк» был лишён лицензии 3 марта, а признан банкротом 11 апреля 2017 года. До 10 апреля 2018 года продлится конкурсное производство. Экс-глава правления «Татфондбанка» находится в СИЗО. В отношении него возбуждено несколько уголовных дел.