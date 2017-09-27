Вашингтон, 27 сентября, 2017, 05:04 — ИА Регнум. Строительство прототипов стены на американо-мексиканской границе началось в городе Сан-Диего (штат Калифорния, США), сообщает Таможенно-пограничная служба США в Twitter.

Tomascastelazo Стена на границе США и Мексики

«Сегодня в Сан-Диего началось строительство восьми прототипов стены», — сообщается в социальной сети.

Таможенники уточнили, что стена нужна для предотвращения незаконного проникновения на территорию США. Из восьми сооружений четыре планируется выполнить из бетона. Их высота — 18−30 футов.

После того как работа над прототипами будет окончена, на их основании будут строить стену. Возведение прототипов стены планируется закончить в течение месяца.

Напомним, США, у которых на юге граница с Мексикой составляет 3141 километров, начали активную миграционную политику после прихода в Белый дом 45-го президента Дональда Трампа. Американский лидер заявил, что нужно отделиться от южных соседей стеной.

Стоимость этого сооружения составит более $20 млрд, сроки возведения — приблизительно три года (оно охватит половину границы).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце августа в мексиканском министерстве иностранных дел заявили, что Мехико не согласно оплачивать это мероприятие.

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