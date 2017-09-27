Мадрид, 27 сентября, 2017, 05:12 — ИА Регнум. Центральное правительство Испании всеми средствами пытается предотвратить проведение 1 октября референдума о независимости Каталонии, пишет 26 сентября Die Tagesschau.

Contando Estrelas Испанская военная полиция

Сообщается, что за несколько дней до проведения референдума испанские власти ужесточают меры против подготовки к голосованию. Местной полиции было поручено взять под контроль все избирательные участки в Каталонии с 29 сентября.

«Сегодня мы можем сказать, что успешного референдума в Каталонии не будет», — заявляет пресс-секретарь правительства.

Напомним, 21 сентября испанская полиция изъяла около 10 млн избирательных бюллетеней, урны для голосования и другие «принадлежности для проведения референдума».

Как сообщало ИА REGNUM, закон о проведении референдума о независимости от Испании каталонский парламент принял 6 сентября 2017 года. Согласно документу, голосование должно состояться 1 октября 2017 года.

Но Мадрид в ответ на это запретил референдум: Конституционный суд Испании 7 сентября признал решение Барселоны незаконным.