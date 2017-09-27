Пекин, 27 сентября, 2017, 04:55 — ИА Регнум. Более 450 граждан КНР были эвакуированы с пострадавшей от урагана Доминики и размещены в соседней стране Антигуа и Барбуда, сообщает газета «Жэньминь жибао».

Ураган

Сильнейший ураган «Мария» обрушился на Доминику на прошлой неделе, унеся жизни пятнадцати человек. Весь остров был обращен в хаос, будучи отрезанным от электроснабжения и телекоммуникаций.

После нескольких дней совместных усилий посольств и Китая и институтов Центральной Америки, первая группа китайских граждан в количестве 158 человек была успешно эвакуирована еще 22 сентября. Вторая группа китайских граждан, прибыла на Антигуа и Барбуда в 20:00 по местному времени 26 сентября.

Напомним, что в 5 сентября ураган «Ирма» также разрушил остров Барбуда островного государства Антигуа и Барбуда. Тогда китайское правительство предоставило гуманитарную помощь и объявило о том, что займется восстановлением разрушенного острова.