Вашингтон, 27 сентября, 2017, 04:44 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес и госсекретарь США Рекс Тиллерсон встретились в Вашингтоне в связи с дипломатическим скандалом, связанным с «акустической атакой» на американских дипломатов в Гаване, передает Reuters.

Stevenbedrick Посольство США на Кубе

Согласно сообщению МИД Кубы, Родригес предостерег американского коллегу от принятия «поспешных решений, не подкрепленных убедительными доказательствами».

«Министр иностранных дел подтвердил, что расследование данного вопроса (предполагаемых «акустических атак» против дипломатов США в Гаване — прим. ИА REGNUM ) все еще продолжается. Куба проявляет живой интерес к тому, чтобы завершить его, и считает важным эффективное сотрудничество с властями США», — говорится в заявлении МИД Кубы.

Напомним, дипломатический скандал между США и Кубой разгорелся в конце августа, когда официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт заявила, что не менее 16 американских дипломатов в Гаване стали жертвами «акустической атаки».

Из Вашингтона в ответ на предполагаемую «акустическую атаку», подробности которой так и не стали известны, уже были высланы двое послов Кубы. 18 сентября сенаторы Конгресса США выступили с предложением о закрытии посольства в Гаване.