Париж, 27 сентября, 2017, 04:51 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон выступил 26 сентября со своим предложением о реформах ЕС перед студентами Парижского университета Сорбонна, пишет Die Tagesschau.

Флаг ЕС

«Европа должна расти сплоченно, — отметил Макрон. — Потому что та Европа, которую мы знаем, развивается слишком медленно, слишком слабо и неэффективно».

В целом он призывает к проведению реформ, которые приведут к более тесному сотрудничеству государств—членов ЕС.

Французский президент считает, что страны еврозоны нуждаются в создании единого бюджета, что «может обеспечить стабильность во времена экономической нестабильности».

Помимо этого он призвал к формированию общих вооруженных сил и совместного оборонного бюджета, потому что в «следующем десятилетии Евросоюзу нужны будут общие силы быстрого реагирования».

В рамках этого Макрон предложил создать общую оборонную стратегию, которая определит ход совместных действий стран ЕС до начала 2020-х годов.

Следующим предложением президента Франции стало создание общеевропейского агентства по предоставлению убежища беженцам, а также создание совместной пограничной службы, которая «будет эффективно защищать внешние границы ЕС».