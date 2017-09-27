Киев, 27 сентября, 2017, 04:37 — ИА Регнум. Ситуация с ликвидацией последствий ЧП на складе боеприпасов в Калиновке (Винницкая область, Украина) находится под контролем, 27 сентября со ссылкой на заявление украинского премьер-министра Владимира Гройсмана сообщили в пресс-службе правительства Украины.

Vn.dsns.gov Тушение пожара в Калиновке

Комментируя ситуацию с произошедшим на крупнейшим на Украине складе пожаром, украинский премьер-министр отметил:

«Сейчас все делают все возможное. Каждое подразделение выполняет свои функции — ГосЧС, Нацполиция, Минобороны».

Он уточнил, что пока нет единой версии случившегося под Винницей. По его словам, «внешний фактор» исключать рано.

Напомним, Гройсман срочно приехал в Винницкую область, в которой произошел крупный пожар. Вечером 26 сентября на складе ВСУ в Калиновке прогремели взрывы, в результате которых никто не пострадал.

В связи с крупным пожаром Киев принял решение закрыть воздушное пространство над опасной зоной. Из ближайших населенных пунктов эвакуировали местных жителей.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в тушении пожара задействованы 1255 человек и порядка полсотни единиц техники. Пожар охватил ту часть склада, на которой находятся танковые боеприпасы.