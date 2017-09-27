Благовещенск, 27 сентября, 2017, 04:32 — ИА Регнум. Власти Амурской области с воодушевлением восприняли намерение президента РФ Владимира Путина с 1 января 2018 года начать реструктуризацию накопленных бюджетных кредитов регионов. Для Приамурья, долги которого достигли 27,5 млрд рублей, а доходы бюджета — 46,5 млрд, такая программа станет хорошей помощью. Её запуск «позволит Амурской области сформировать сбалансированный бюджет, который сохранит свою социальную направленность», считает глава региона Александр Козлов.

Деньги

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В пресс-службе регионального правительства уточнили, что на 1 января 2018 года задолженность амурского бюджета перед федеральным составит 18,7 миллиардов или 68% (в марте 2015 госдолг составлял 98%, в 2016 году — 87%). Остальная часть долга — 8,8 млрд — займы у банков.

«Президент дал поручение Минфину РФ учесть ситуацию в регионах, которым необходимо гасить госдолг, но доходная база, к сожалению, не позволяет этого делать, — пояснил Александр Козлов. — Регионам приходится снижать расходы, что негативно отражается на учреждениях социальной сферы. Но мы видим поддержку президента Российской Федерации».

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Губернатор Приамурья также сообщил о том, что будет решать вопросы госдолга области в рамках поручения президента совместно с министром финансов РФ Антоном Силуановым и вице-премьером Дмитрием Козаком.

В Амурской области после реструктуризации в 2018—2019 годов будет возможность не отдавать и использовать 12,2 млрд рублей, а по итогам реализации этой программы в 2018—2021 годах дополнительно высвобождаемые средства региона составят 75% от всего объема планового погашения или 11,3 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, запланированная по инициативе Владимира Путина к запуску с 1 января 2018 года программа реструктуризации долгов регионов федеральному бюджету будет длится 7 лет. Для отдельных, наиболее закредитованных регионов этот срок может быть увеличен до 12 лет.