Киев, 27 сентября, 2017, 04:18 — ИА Регнум. В тушении пожара на складе боеприпасов ВСУ в Калиновке (Винницкая область, Украина) задействованы 1255 человек, 27 сентября сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Vn.dsns.gov Пожарные машины на месте возгорания

«Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечено 1255 человек и 47 единиц техники, в том числе от ГСЧС — 155 человек личного состава и 39 единиц техники, от Национальной полиции — 70 человек личного состава и от Национальной гвардии Украины 1000 человек личного состава, от министерства обороны Украины 30 человек личного состава и пять единиц техники, в том числе два пожарных танка, три пожарных поезда ОАО «Укрзализныця», — говорится в сообщении.

Напомним, вечером 26 сентября под Винницей начался пожар на крупнейшем складе боеприпасов. Киев закрыл воздушное пространство над зоной ЧП.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, на складе хранится около 188 тысяч тонн боеприпасов, в том числе реактивные системы залпового огня «Смерч», «Град» и «Ураган».

Огнем охвачено десять процентов от всей площади, на которой расположен арсенал.