Эр-Рияд, 27 сентября, 2017, 04:18 — ИА Регнум. Власти Саудовской Аравии опубликовали текст указа о разрешении женщинам королевства получать водительские права и управлять автомобилем, сообщает Associated Press.

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Согласно тексту указа короля Салмана бен Абдель-Азиз Аль Сауда, принимая решение он «взвесил плюсы и минусы» действующего запрета, а также прислушался к рекомендациям Совета старших ученых.

«Мы ссылаемся на то, с чем согласилось большинство членов Совета старших ученых — первоначальное исламское правило в отношении вождения женщин… является необоснованным и не базируется на серьезных доводах. Ученые не видят причин не позволять женщинам ездить», — говорится в тексте указа.

В тексте указа сказано, что новые правила в отношении вождения женщин, «если на то будет воля Аллаха», вступят в силу в июне 2018 года.

Снятие запрета на вождение автомобиля женщинами также прокомментировал посол Саудовской Аравии в США Халед бен Салман. Он считает, что это «огромный шаг вперед».

Посол сообщил, что для получения прав женщинам в Саудовской Аравии даже не потребуется разрешение родственников-мужчин, что до сих пор является необходимым при получении загранпаспорта, пересечении границы, вступлении в брак. Также не понадобится, чтобы рядом с водителем-женщиной в машине находился муж или другой родственник мужского пола.

Напомним, 26 сентября стало известно, что женщинам в Саудовской Аравии впервые в истории планируется разрешить управлять автомобилем.