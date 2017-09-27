Вашингтон, 27 сентября, 2017, 03:55 — ИА Регнум. Идея проведения референдума о независимости Каталонии безумна, заявил испанский премьер-министр Мариано Рахой на пресс-конференции по итогам встречи с американским президентом Дональдом Трампом.

Lamoncloa.gob.es Мариано Рахой и Дональд Трамп

Комментируя планы Барселоны по проведению 1 октября 2017 года плебисцита по отделению от Испании, Рахой заявил, что для референдума не создано условий. По его словам, нет не только избирательной комиссии, но и бюллетеней.

«Это безумие», — заявил Рахой.

По его мнению, власти Барселоны пошли по ошибочному пути, приняв одностороннее, без согласия Мадрида, решение о плебисците.

«Я думаю, что в данной ситуации необходимо вернуться к здравому смыслу и положить конец всей этой истории», — считает глава испанского правительства.

Рахой подчеркнул, что не верит в пользу референдума для страны: напротив, испанскому обществу грозят раскол и напряженность.

Напомним, правительство Каталонии объявило решение о проведении референдума по отделению региона от Испании. Голосование запланировано на 1 октября 2017 года, несмотря на запрет со стороны Мадрида.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 сентября стало известно, что гражданская гвардия Испании закрыла свыше 140 сайтов, замеченных в поддержке инициативы каталонского референдума.

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