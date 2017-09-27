Тунис, 27 сентября, 2017, 03:41 — ИА Регнум. Спецпосланник ООН по Ливии Гассан Саламе открыл переговоры по вопросу мирного урегулирования в Тунисе, сообщает Associated Press.

Voice of America Ливия

В переговорах в Тунисе участвуют представители ООН, представители признанного правительства Ливии в Триполи и представители правительства Тобрука, де-факто контролирующего большую часть страны.

Главной задачей переговоров называется претворение в жизнь «Плана действий для Ливии» — для этого планируется внести поправки в мирное соглашение, заключенное сторонами ливийского конфликта на переговорах в Марокко в 2015 году.

Напомним, «План действий для Ливии» был рассмотрен в ООН 21 сентября на заседании с участием представителей ряда арабских государств и представителей Ливии.

План выхода африканской страны из кризиса, которая после гражданской войны 2011 года все еще остается разделенной, подразумевает внесение поправок в действующее мирное соглашение, проведение конституционного референдума и всеобщих выборов.