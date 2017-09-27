Петропавловск-Камчатский, 27 сентября, 2017, 03:34 — ИА Регнум. На Камчатке только по официальным данным задолженность по заработной плате к 1 сентября превысила 23,6 млн рублей. Так называемая латентная задолженность исчисляется десятками млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

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По словам министра соцразвития и труда Инессы Койрович, по состоянию на 1 сентября задолженность по зарплате превысила 23,6 млн рублей, что на 4 млн рублей меньше, нежели месяцем ранее.

«В учреждениях бюджетной сферы деятельности долги по зарплате отсутствуют», — прокомментировала Инесса Койрович.

Помимо официальной фиксируется также латентная задолженность работодателей. Самые весомые невыплаты отмечены на «Петропавловской судоверфи» — 29,3 млн рублей, а также в ООО «Пымта» — 18,2 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в России на 1 сентября 2017 года суммарная задолженность по зарплате составила 3 млрд 354 млн рублей. Наибольший размер просроченной задолженности по зарплате приходится на Приморский край — 441,4 млн рублей, или 13,3%.