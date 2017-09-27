Киев, 27 сентября, 2017, 03:23 — ИА Регнум. Масса боеприпасов, хранящихся на горящем складе в Калиновке (Винницкая область, Украина), составляет порядка 188 тысяч тонн, 27 сентября передает телеканал «112 Украина».

Vn.dsns.gov Зарево пожара на складе ВСУ

Уточняется, что на горящем складе находятся реактивные системы залпового огня «Смерч», «Ураган» и «Град». Площадь арсенала составляет порядка 60 гектаров. Телеканал отмечает большое превышение норм хранения боеприпасов.

По данным украинского Генштаба, площадь возгорания примерно равна десяти процентам от общей площади арсенала. При этом боеприпасов нет на половине площади, охваченной огнем.

Из ближайших населенных пунктов — Павловки, Калиновки, и Мизяков — эвакуируют жителей.

Глава управления по связям с общественностью украинского Генштаба Богдан Сеник заявил, что рассматриваются различные версии случившегося, причем не исключена возможность диверсии.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 сентября под Винницей загорелся крупнейший на Украине склад боеприпасов ВСУ. Пожар начался в 22:00 (время местное).

О пострадавших в результате взрывов не сообщается. Над зоной ЧП закрыто воздушное пространство.