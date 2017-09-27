Нью-Йорк, США, 27 сентября, 2017, 03:08 — ИА Регнум. Замминистра иностранных дел Аббас Арагчи в ходе совещания в ООН по вопросу нераспространения ядерного оружия в мире обвинил президента США Дональда Трампа в провоцировании новой гонки ядерных вооружений, передает Associated Press.

National Nuclear Security Administration Ядерный взрыв

«Не так давно мы слышали тревожное заявление от имени государства, обладающего ядерным оружием, о том, что оно намерено постоянно укреплять и расширять ядерный арсенал, чтобы обеспечивать свое первое место», — напомнил Арагчи о речи президента США.

По словам Арагчи, слова Трампа нельзя истолковать иначе как «явное приглашение начать новую гонку ядерных вооружений».

Замглавы МИД Ирана также напомнил о намерении «почти всех обладателей ядерного оружия модернизировать свои арсеналы».

В том, что касается Ирана, Арагчи напомнил, что его страна относится к числу 122 государств, выступивших в ООН за полный запрет ядерного оружия, и оценивает ядерное соглашение 2015 года как «историческое достижение».

Напомним, президент США Дональд Трамп является сторонником расторжения международного соглашения 2015 года с Ираном, согласно которому Иран постепенно сворачивает свою ядерную и ракетную программу в обмен на снятие санкций.

Решение Белого дома о денонсации или продлении ядерной сделки станет окончательно известно в середине октября.