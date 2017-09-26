Женева, Швейцария, 27 сентября, 2017, 02:59 — ИА Регнум. Позиции России в рейтинге конкурентоспособности экономик мира улучшились до 38-го места, сообщается на сайте Всемирного экономического форума.

Достижение

Таким образом, Россия в рейтинге «Глобальный индексе конкурентоспособности 2017—2018» поднялась на пять строчек. Как поясняют в ВЭФ, прогресс связан с улучшением макроэкономической обстановки в России.

В качестве минусов российской экономики упоминаются недостаточное развитие финансовых рынков, а также проблемы с правами собственности.

Характерно, что ВЭФ указывает на такую проблему, как коррупция, и ставит под вопрос независимость судебной системы в России.

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Напомним, ВЭФ — это организация, известная проведением ежегодных экономических форумов в Давосе (Швейцария) и саммитов. Россия сотрудничает с ВЭФ с 1986 года.

Кроме того, организация инициирует экономические и политические исследования и с 1979 года каждый год публикует доклад «Глобальная конкурентоспособность». В рейтинге фигурируют более ста стран.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 июня Россия утратила две позиции в ежегодном рейтинге самых конкурентоспособных экономик мира: она опустилась с 44-го на 46-е место.