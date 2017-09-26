Москва, 27 сентября, 2017, 02:33 — ИА Регнум. Цитаты из переписки последнего российского императора Николая II с женой Александрой Федоровной появились на билбордах в разных районах Москвы, передает радиостанция «Говорит Москва».

Царская чета

Цитаты, посвященные «любви, браку и семейному счастью», размещены в рамках церковного проекта «Николай II и Александра Федоровна. Слова о любви», отмечают в синодальном отделе по взаимодействию церкви с обществом и СМИ.

Отмечается, что этот проект преследует несколько целей — утверждение семейных ценностей, «донесение до людей правдивой информации о жизни царской семьи». Кроме того, авторы проекта хотят таким образом раскрыть неизвестные и полузабытые исторические события.

Напомним, билборды размещены на фоне скандала вокруг художественного фильма «Матильда» российского режиссера Алексей Учителя. Создатели ленты также предлагают зрителям ознакомиться с некоторыми событиями из жизни Николая II.

Поскольку Николай II причислен Русской православной церковью к лику святых, фильм вызвал неодобрение в том числе и в РПЦ. Однако самыми ярыми противниками картины выступают так называемые царебожники.

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