Москва, 27 сентября, 2017, 02:08 — ИА Регнум. Позиции, согласно которой инициатива Москвы по введению миротворческой миссии ООН в Донбасс стала бы поводом для отмены антироссийских санкций, в руководстве Европейского союза нет, заявил глава представительства ЕС в России Вигаудас Ушацкас в интервью газете «Коммерсантъ».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Отвечая на вопрос, имели ли введенные ЕС антироссийские санкций должный эффект, Ушацкас заявил, что они сыграли превентивную роль. Он напомнил, что «еще три года назад» в ходу было слово «Новороссия».

"Этот проект должен был охватить чуть ли не значительную часть территории Украины, — сказал он. — Но сегодня мы о нем не слышим, и я думаю, что это в том числе и результат действия западных санкций».

Ушацкас заявил, что санкции — не самоцель, а инструмент достижения политических целей. По его словам, Брюссель выбрал вариант не военной помощи Украине, а «дипломатический путь».

Дипломат подчеркнул, что Минские соглашения стали общей платформой для разрешения конфликта между Киевом и Донбассом.

«К сожалению, эти соглашения полностью не выполняются, — заявил он. — Думаю, что предложения, которые поступили сейчас от президента [России Владимира] Путина и которые ранее были высказаны президентом [Украины Петром] Порошенко о необходимости введения в Донбасс миротворческих сил, следует разрабатывать в соответствии с Минскими соглашениями».

По его словам, введение в Донбасс миротворческого контингента внесло бы свою лепту в нормализацию диалога между Москвой и Брюсселем.

Комментируя заявления, прозвучавшие из Берлина, о том, что «если с миротворцами сложится, то это может стать первым шагом к постепенной отмене санкций», Ушацкас заявил:

«Такой позиции у Евросоюза нет, но желание видеть прогресс в нормализации ситуации на востоке Украины разделяется всеми странами ЕС. Каким образом это будет достигнуто — сказать трудно».

Напомним, Москва выдвинула инициативу ввести на линию разграничения в Донбассе контингент миротворческой миссии ООН, чтобы обеспечить безопасность представителям ОБСЕ.

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