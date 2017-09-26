Посол ЕС: успех миротворцев в Донбассе не будет поводом для отмены санкций
Москва, 27 сентября, 2017, 02:08 — ИА Регнум. Позиции, согласно которой инициатива Москвы по введению миротворческой миссии ООН в Донбасс стала бы поводом для отмены антироссийских санкций, в руководстве Европейского союза нет, заявил глава представительства ЕС в России Вигаудас Ушацкас в интервью газете «Коммерсантъ».
Отвечая на вопрос, имели ли введенные ЕС антироссийские санкций должный эффект, Ушацкас заявил, что они сыграли превентивную роль. Он напомнил, что «еще три года назад» в ходу было слово «Новороссия».
"Этот проект должен был охватить чуть ли не значительную часть территории Украины, — сказал он. — Но сегодня мы о нем не слышим, и я думаю, что это в том числе и результат действия западных санкций».
Ушацкас заявил, что санкции — не самоцель, а инструмент достижения политических целей. По его словам, Брюссель выбрал вариант не военной помощи Украине, а «дипломатический путь».
Дипломат подчеркнул, что Минские соглашения стали общей платформой для разрешения конфликта между Киевом и Донбассом.
«К сожалению, эти соглашения полностью не выполняются, — заявил он. — Думаю, что предложения, которые поступили сейчас от президента [России Владимира] Путина и которые ранее были высказаны президентом [Украины Петром] Порошенко о необходимости введения в Донбасс миротворческих сил, следует разрабатывать в соответствии с Минскими соглашениями».
По его словам, введение в Донбасс миротворческого контингента внесло бы свою лепту в нормализацию диалога между Москвой и Брюсселем.
Комментируя заявления, прозвучавшие из Берлина, о том, что «если с миротворцами сложится, то это может стать первым шагом к постепенной отмене санкций», Ушацкас заявил:
«Такой позиции у Евросоюза нет, но желание видеть прогресс в нормализации ситуации на востоке Украины разделяется всеми странами ЕС. Каким образом это будет достигнуто — сказать трудно».
Напомним, Москва выдвинула инициативу ввести на линию разграничения в Донбассе контингент миротворческой миссии ООН, чтобы обеспечить безопасность представителям ОБСЕ.
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