Пекин, 27 сентября, 2017, 01:42 — ИА Регнум. Двенадцать человек погибли, одиннадцать получили ранения в результате столкновения грузовика и трех микроавтобусов на скоростной магистрали в центральной части Китая, сообщает 26 сентября агентство «Синьхуа».

Pixabay.com После ДТП

Инцидент произошел на синьсянском участке скоростной трассы в провинции Хэнань, связывающей Пекин и Гуанчжоу, сообщило местное отделение полиции.

Грузовик протаранил ограждение и врезался в три микроавтобуса на другой полосе.

В результате трагедии погибли двенадцать человек, еще один находится в критическом состоянии, тогда как порядка десяти получили легкие ранения.

Утверждается также, что водитель грузовика в настоящий момент задержан, ведется расследование случившегося.

Напомним, что днем ранее в провинции Гуандун в результате ДТП с участием туристического автобуса погибли два человека.