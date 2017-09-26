Москва, 27 сентября, 2017, 02:18 — ИА Регнум. Новый закон «Об образовании», подписанный президентом Украины Петром Порошенко — это самый настоящий геноцид русских. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» заявил председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский радикал

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«Это самый настоящий геноцид русских. Вы отменили региональное применение языков, а теперь запрещаете половине русских, которые живут на Украине, учиться на своём родном языке, — заявил парламентарий. — Мы должны отреагировать на это не просто заявлением. Мы должны будем защитить тех русских, которые там остались беззащитные».

Кроме того, депутат Госдумы РФ считает необходимым обратиться в Венецианскую комиссию и ЕСПЧ.

«В 14-м году это привело к тому, что взорвалась Украина, но не до конца. Они хотят оставить 25 млн чистых украинцев и жить на клочке территории? Венгрия отколется, болгары и румыны — тоже, и у всей территории русской выхода не остаётся, кроме как уйти. Не только юго-восток, а вся русская территория от Одессы до Мариуполя будет думать о том, чтобы уходить из Украины», — уверен Леонид Калашников.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября президент Украины подписал новый закон «Об образовании», в соответствии с которым с 2018 года представители национальных меньшинств смогут обучаться на родном языке только в детском саду и начальной школе, а с 5-го класса школы преподавание будет осуществляться только на украинском языке.

Против нового украинского закона активно выступали Болгария, Венгрия, Греция и Румыния, власти которых призывали президента Украины наложить на него вето.