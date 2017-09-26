Киев, 27 сентября, 2017, 01:23 — ИА Регнум. Решение о закрытии воздушного пространства над городом Винница (Украина) в радиусе 50 км от зоны загорания на складе боеприпасов принято Украэроцентром, сообщил Юрий Лавренюк, заместитель министра инфраструктуры Украины, в Facebook.

Dsns.gov.ua Пожар на складе боеприпасов

Комментируя сведения о пожаре и взрывах на складе боеприпасов под Винницей, Лавренюк сообщил, что информация поступила от экипажа самолета авиакомпании «Белавиа», следовавшего по маршруту Ларнака — Минск. Взрывы зафиксированы в 22 км к северу от Винницы.

«Отдельно решением Украэроцентра закрыто воздушное пространство в радиусе 50 км от зоны возгорания, от поверхности до неограниченной высоты, — говорится в сообщении. — Региональным филиалом ОАО «УЗ» «Юго-Западная железная дорога», перегон Сосенко — Калиновка, ДН-3 Жмеринка, закрыто движение в парном и нечетном направлении перегона».

По словам украинского чиновника, сейчас Киев решает вопрос об отправке на горящие склады пожарных поездов ОАО «УЗ» и группы разминирования. Движение для всех видов транспорта на автодороге М-21 (Житомир — Могилев — Подольский) закрыто.

Напомним, 23 марта 2017 года в городе Балаклея (Харьковская область, Украина) произошел крупный пожар на складе боеприпасов. В результате вокруг города были перекрыты автотрассы и в радиусе 50 км вокруг зоны ЧП было закрыто воздушное пространство.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 сентября стало известно, что под Винницей горит склад боеприпасов ВСУ. Склад общей площадью более тысячи гектаров является крупнейшим на Украине.