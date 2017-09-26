Чанчунь, Китай, 27 сентября, 2017, 01:08 — ИА Регнум. Восемь человек было арестовано за убийство гималайских медведей на северо-востоке китайской провинции Цзилинь, передает 26 сентября агентство «Синьхуа».

Корзун Андрей (Kor!An) Гималайский медведь

По словам офицера полиции города Яньбянь, преступники использовали самодельное оружие и взрывчатку для убийства по меньшей мере трех медведей с июня 2017 года.

23 июля 2017 года полиция получила заявления о том, что был обнаружен труп медведя без лап в Синькайской лесной ферме.

Следователи установили, что медведь был убит выстрелом в голову в районе рта. Спустя два месяца расследований, полиция арестовала семерых подозреваемых, а восьмой сам явился с повинной ранее в сентябре.

У подозреваемых были изъяты десятки медвежьих лап и три медвежьих желчных пузыря. Эти ингредиенты активно используются в китайской традиционной медицине, согласно которой медвежьи лапы являются крайне питательными, а желчные пузыри и желчь используются для выведения токсинов и понижения жара, восстановления и лечения печени, а также заболеваний глаз, вот уже тысячи лет.

Гималайские медведи занесены в список особо охраняемых животных в Китае, однако, браконьерство не редкость в Китае. Так, в июле 2017 года власти страны задержали торговцев редкими животными. Банда из более чем 50 граждан Поднебесной содержала в огромном количестве животных с целью их дальнейшей продажи.