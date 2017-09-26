Москва, 27 сентября, 2017, 00:55 — ИА Регнум. Процедура продления виз для граждан Китая, задержавшихся в России из-за отмены рейсов российской авиакомпании «ВИМ-Авиа», разработана и будет применена, сообщили в пресс-службе Федерального агентства по туризму (Ростуризм).

A20120312 Китайский паспорт

26 сентября прошло совещание Олега Сафонова, главы Ростуризма, с представителями МИД России, погранслужбы ФСБ, а также представителями туроператоров.

На нем обсуждалась проблема с задержкой возвращения из России китайских туристических групп из-за отмены рейсов «ВИМ-Авиа».

"Для решения проблемы, связанной с истечением срока разрешенного безвизового пребывания на территории Российской Федерации, разработана процедура пролонгации срока действия безвизовых списков для организованных туристических групп из КНР», — говорится в сообщении.

Отметим, что 3,1 тысячи граждан Китая должны были вернуться из России рейсами «ВИМ-Авиа». Предпринимаются меры для комфортного пребывания этих туристов в России. Сейчас для возвращения их домой ведется поиск альтернативных авиабортов.

Напомним, 25 сентября были отменены чартерные рейсы «ВИМ-Авиа» из-за больших долгов, накопившихся перед аэропортами. В компании вводится внешнее управление.

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25 сентября Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» в отношении должностных лиц авиапредприятия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские эксперты полагают, что проблемы «ВИМ-Авиа» напоминают ситуацию с авиакомпанией «Трансаэро».