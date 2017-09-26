Москва, 27 сентября, 2017, 02:16 — ИА Регнум. Новый закон «Об образовании», подписанный президентом Украины Петром Порошенко является не только антинародным и антиконституционным, но и, в первую очередь, антиукраинским. Такое мнение в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» озвучил бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский флаг

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«Это же надо быть в каком философском состоянии, чтобы подписать антинародный, антиконституционный закон. Я — украинец и утверждаю, что этот закон, прежде всего, является антиукраинским, потому что когда начнут его реализовывать, все другие национальные меньшинства и русские просто возненавидят нас. Мы же силою навязываем и язык, и культуру дальше начнём, преследование предусмотрено для учителей», — заявил Олейник.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября президент Украины подписал новый закон «Об образовании», в соответствии с которым с 2018 года представители национальных меньшинств смогут обучаться на родном языке только в детском саду и начальной школе, а с 5-го класса школы преподавание будет осуществляться только на украинском языке.

Против нового украинского закона активно выступали Болгария, Венгрия, Греция и Румыния, власти которых призывали президента Украины наложить на него вето.