Пекин, 27 сентября, 2017, 00:45 — ИА Регнум. Полиция КНР в 2016 году раскрыла 2837 преступлений в сотрудничестве с Интерполом, сообщает 26 сентября агентство «Синьхуа».

Beijing Patrol Китайские полицейские

Как стало известно по информации Министерства общественной безопасности Китая, в 2542 случаях зарубежные страны обращались за помощью в расследованиях к КНР.

Вдобавок, около 612 уведомлений с красным углом были направлены в Интерпол. Таким образом, Китай и Интерпол углубили сотрудничество в области правоприменения и безопасности.

При этом Китай настаивает, по словам министерства, на усилении сотрудничества с Интерполом, особенно в использовании его базы данных по беглым преступникам.

Отделения Интерпола были открыты в провинции Гуйчжоу на юго-западе КНР и в провинции Хубэй в центральной части Китая. Министерство общественной безопасности занимается обучением и тренировками персонала в целях укрепления сотрудничества с Интерполом в поиске международных преступников.

Напомним, что Китай проводит операцию «охота на лис», в рамках которой занимается поиском и отловом экономических преступников, сбежавших за рубеж и находящихся в международном розыске. Существенную их часть помогает задерживать и возвращать в Китай для правосудия Интерпол.

В связи с этим, председатель КНР Си Цзиньпин лично присутствовал на открытии Генеральной Ассамблеи Интерпола в Пекине 26 сентября, где высказался в поддержку организации.