Мадрид, 27 сентября, 2017, 00:29 — ИА Регнум. Испанское издание El Pais пытается обвинить российские средства массовой информации в необъективном освещении ситуации вокруг Каталонии и найти в стремлении этого региона к независимости «руку Кремля». Все это совершенно не соответствует действительности заявил посол Российской Федерации в Испании Юрий Корчагин, сообщает РИА Новости.

Длинная «рука Кремля»

Он рассказал, что российское дипломатическое представительство обратило внимание на появление в эти выходные в газете El País статьи, подписанной одним из руководителей этого издания и касающейся так называемого вмешательства России в каталонский процесс.

Корчагин отметил, что в данной статье всё было смешано в кучу — «и WikiLeaks, и обвинения России во вмешательстве в какие-то другие страны, и боты».

«Упоминаются какие-то каталонские политики, о которых мы никогда не слышали. Всё это представляет собой полную кашу, к которой «руке Москвы» даже противно прикасаться. Более того, в понедельник на государственном телеканале 24 Horas автор статьи продолжил распространяться о своих фантазиях и нашёл «руку Кремля» где только можно», — сетует посол.

Он считает, что данные информационные вбросы свидетельствуют о том, что в Испании есть круги, которые «не могут устоять перед искушением хоть в чём-то обвинить Россию».

Корчагин пояснил бредовую логику автора данной статьи в El Pais. Этот пропагандист рисует следующую картину: Кремль якобы устроил Brexit, повлиял на выборы в США, организовал проход в бундестаг правой внесистемной оппозиции в лице «Альтернативы для Германии», а вот про Испанию как-то позабыл. Чтоб наверстать упущенное «коварные российские власти» всеми силами пытаются оторвать несчастную Каталонию от Испании.