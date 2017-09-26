Москва, 27 сентября, 2017, 00:07 — ИА Регнум. Шансы на разрешение конфликта на юго-востоке Украины зависят от устойчивости политических позиций президента страны Петра Порошенко — а это значит, что в обозримой перспективе рассчитывать на улучшение ситуации не приходится. Об этом 26 сентября заявила глава наблюдательного совета Центра свободы слова на Украине Елена Бондаренко в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

«Если посмотреть на то, что сейчас происходит на Украине с конфликтом, насколько есть шанс разрешить его? Для ответа на этот вопрос надо посмотреть, что происходит с поддержкой Порошенко внутри страны. А там всё очень плохо», — заявила Бондаренко.

«В данном случае единственный его шанс усидеть и продлить своё пребывание у власти — продолжать использовать правоохранительную систему как подавляющую (репрессивную) силу, чтобы продлить своё политическое существование», — подчеркнула она.

По её мнению, в экономическом плане «более деструктивного президента на Украине ещё не было»: за годы правления Порошенко ВВП упал на 63. При этом только 2% населения поддерживают курс страны, и 10% составляет личный персональный рейтинг президента.

Она отметила, что достиг небывалых масштабов рост тарифов ЖКХ — так, за обычную киевскую квартиру на 100 метров в зимние периоды жителям приходится платить более 5 тыс. гривен. «Так объясните мне, как может прожить на этом человек со средней заработной платой в 3,7 тыс. А если это пенсионер, то получают ещё меньше», — указал она.

По её мнению, любые заявления и выступления Петра Порошенко за границей в таких условиях следует рассматривать как попытку «сохранить хорошую мину при плохой игре».

«Экономические успехи есть? Нет. Политические, международные успехи нет? Тоже нет. Нет ничего, чем можно было хвалиться. И даже пресловутый «безвиз» не помог, потому что все победные реляции по этому поводу показали, что это не так. Неоткуда взять деньги населению, чтобы реализовать на практике возможность уехать по визе в Европу», — заявила Бондаренко.

Отметим, что на момент военного переворота в Киеве Украина обладала ВВП в размере 183 млрд долларов, в настоящее время показатель упал в два раза ниже — на 100 млрд. Это сопровождается, в свою очередь, стремительным ростом госдолга, который в настоящее время уже достиг 70 млрд долларов.