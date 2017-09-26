Витебск, Белоруссия, 26 сентября, 2017, 23:59 — ИА Регнум. В городе Витебске 26 сентября вынесен первый в Белоруссии приговор участнику боевых действий в Донбассе на стороне Донецкой Народной Республики, передаёт «Наша Нива».

Суд

По информации издания, в ходе закрытого судебного процесса 29-летний гражданин Белоруссии был признан виновным по уголовной статье «Участие в вооружённом формировании одной из противоборствующих сторон на территории иностранного государства».

Как сообщается, мужчина выкладывал снимки с боевых действий в социальных сетях, на которых он запечатлён с огнестрельным оружием в руках. При этом доказать вину подсудимого по другой инкриминировавшейся ему статье — «Наёмничество» — в ходе процесса не удалось.

В результате суд приговорил мужчину к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение.

Отметим, что до 2016 года белорусов, воевавших на территории иностранных государств, могли осудить только по статье «Наёмничество». Между тем ни одного факта принуждения граждан Белоруссии к участию в боевых действиях в Донбассе выявлено не было, и позднее по инициативе КГБ в Уголовный кодекс были внесены изменения, в соответствии с которыми в тюрьму теперь может попасть и тот, кто воюет из личных убеждений.

До настоящего времени были известны лишь случаи вынесения приговоров белорусам, воевавшим в Донбассе на стороне украинских карателей, причём осуждены они были по иным составам преступления. Так, доброволец «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из Новополоцка Тарас Аватаров был приговорён к 5 годам тюрьмы за контрабанду взрывного устройства, уроженец Витебска Станислав Гончаров, также известный по прозвищу «Террор-машина» — к 7 годам колонии за злостное хулиганство.

Как передавало ИА REGNUM, в минувшем году министр внутренних дел Белоруссии Игорь Шуневич заявлял, что все выявленные МВД Белоруссии граждане республики, принявшие участие в боевых действиях в Донбассе, будут «отработаны». При этом Шуевич сообщил, что на стороне Донецкой и Луганской народных республик воюют примерно две трети белорусских добровольцев, а остальные — в составе украинских карательных отрядов.

Всего, как сообщалось, в списке МВД числились порядка 140 человек, принимающих участие в боевых действиях в Донбассе «в той или иной форме, на той или иной стороне конфликта».