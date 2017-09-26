Москва, 27 сентября, 2017, 00:07 — ИА Регнум. Поставки современного американского оружия на Украину могут качественно переломить ситуацию на юго-востоке страны. Об этом 26 сентября заявил директор Института политических исследований Сергей Марков в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Mil.gov.ua Американские солдаты на Украине

«Многие говорят: американцы огромное количество бывшего советского оружия дали из Польши, Венгрии, Чехии — Украине. Почему тогда возникают такие споры по этому летальному оружию? Дело в том, что это то маленькое решение, которое может кардинально изменить там всю ситуацию», — заявил Марков.

По его словам, в настоящее время положение на Украине сильно напоминает ситуацию после войны в Грузии 2008 года. Он напомнил, что в то время российские миротворцы находились на территории Абхазии и Южной Осетии на основании договора, заключенного между государствами в формате СНГ. Однако в 2009 году Грузия вышла из СНГ, что повлекло необходимость создать новую юридическую основу для пребывания российских миротворцев на территориях Абхазии и Южной Осетии.

«Решение было принято — создавать другие юридическая основания, суть которых — признание независимости Абхазии и Южной Осетии. Так маленькое решение привело к кардинальному изменению геополитической ситуации», — указал политолог.

Аналогичная политическая ситуация может и возникнуть с непризнанными республиками Донбасса по той причине, что теперь речь зашла о передаче Киеву летального оружия. При этом речь идёт отнюдь не о летальном оружии советского времени, а современном, которое действительно способно обеспечить, например, решающее преимущество украинским вооружённым силам в артиллерийских дуэлях — что неминуемо подорвёт баланс сил на линии соприкосновения сторон, подчеркнул Марков.

«Речь идёт о передаче оружия уже XXI века. Если украинская армия будет иметь современные системы, она получит решающее преимущество, и чтобы противостоять Россия должна будет уже официально поставить в ДНР и ЛНР новые типы вооружений, а не те, которые могут быть взяты с украинских складов», — считает эксперт.

Таким образом, «передача летального оружия фактически означает, что Россия будет вынуждена так или иначе признать обе республики и заключить с ними определённое соглашение о совместной обороне», заключил Марков.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко по итогам встречи с американским лидером Дональдом Трампом заявил о том, что США будут поставлять стране только оборонительное оружие. Глава объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки Джозеф Данфорд выступил за поставки летального оружия Украине, заявив, что таким образом Киев сможет «лучше сдерживать Российскую Федерацию».

Российская сторона предостерегла США от планов поставлять вооружения на Украину. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации Минских соглашений.

В то же время против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал поставку оружия на Украину очень рискованным шагом, препятствующим выходу страны из политического кризиса.