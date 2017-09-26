Винница, Украина, 26 сентября, 2017, 23:54 — ИА Регнум. Под Винницей горит крупнейший склад боеприпасов ВСУ, сообщает портал «Обозреватель.ua».

Dsns.gov.ua Пожар на армейских складах

По информации портала, на охваченном огнем 48-м арсенале воинской части ВСУ А1119 взрываются боеприпасы, население близлежащего населенного пункта Калиновка эвакуируется или укрываются в подвалах.

По неподтвержденным данным, объявлена эвакуация людей в радиусе 40 км от горящего объекта.

По сообщениям украинских СМИ, горящий склад общей площадью более 1000 гектаров является крупнейшим на Украине. Ряд СМИ утверждает, что немалая часть боеприпасов хранилась там на открытых площадках, так как нормы загрузки склада превышены многократно.

Сообщений о жертвах и разрушениях пока не поступало.