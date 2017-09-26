Эр-Рияд, 26 сентября, 2017, 23:23 — ИА Регнум. Женщины в Саудовской Аравии получат право управлять транспортными средствами. Об этом 26 сентября сообщается на официальной странице МИД королевства в Twitter.

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Как говорится в сообщении, постановление, предусматривающее выдачу женщинам водительских удостоверений, подписал король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд.

Отметим, что власти Саудовской Аравии в последнее время идут на некоторые уступки в вопросах прав женщин.

Так, 23 сентября в Саудовской Аравии по случаю празднования «Дня объединения королевства» женщины впервые были приглашены на футбольный стадион.

В июле 2017 года министерство образования Саудовской Аравии позволило заниматься девочкам уроками физкультуры наравне с мальчиками.