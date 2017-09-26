Вашингтон, 26 сентября, 2017, 23:20 — ИА Регнум. Соединенные Штаты не одобряют проведенный референдум о независимости Иракского Курдистана, заявила 26 сентября журналистам на брифинге официальный представитель госдепа Хизер Науэрт.

jan Sefti Флаг Курдистана

По словам Хизер Науэрт, Вашингтон считает независимость Иракского Курдистана вредной для борьбы против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и выступает за единый Ирак.

По мнению официального представителя госдепа, «международная коалиция», возглавляемая США, также не должна его поддерживать.

«Мы не поддерживаем референдум в Иракском Курдистане», — заявила Хизер Науэрт на брифинге.

«И я не думаю, что кто-то из международной коалиции по борьбе с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поддержит этот референдум», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября на референдуме в Иракском Курдистане 91,83% голосовавших одобрили независимость региона. В нём приняли участие три курдские провинции Ирака и спорные территории, включающие нефтеносный Киркук.

Официальный Багдад выступил категорически против этого референдума, аналогично высказались Турция и Иран, считающие стремление курдов к независимости потенциальным источником нового конфликта на Ближнем Востоке.

Россия выступает за территориальную и политическую целостность государств, позволяющую сохранить стабильность и безопасность.