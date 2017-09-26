Москва, 26 сентября, 2017, 23:07 — ИА Регнум. В Кремле внимательно следили за выборами нового президента Российской академии наук, но победивший кандидат ещё не утверждён президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сегодня, 26 сентября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РИА Новости.

Shakko Въездные ворота Президиума РАН

Напомним, ранее сегодня общее собрание Российской академии наук во втором туре избрало себе нового президента. Им стал академик Александр Сергеев.

В первом туре на пост президента РАН претендовали пять академиков: Евгений Каблов, Геннадий Красников, Роберт Нигматулин, Владислав Панченко и Александр Сергеев. Никто из них не смог набрать простое большинство, и во второй тур вышли двое набравших наибольшее число голосов — Нигматулин и Сергеев.

В итогам второго тура Сергеев набрал 1045 голосов членов академии, Нигматулин — только 412.

Песков отметил, что в Кремле внимательно следили за выборами президента РАН, однако Путин ещё не утвердил победившего кандидата в должности.